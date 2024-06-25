В «Лесах Украины» заявили о десятикратном росте темпов мобилизации

Гендиректор «Лесов Украины» Болоховец: за год темпы мобилизации выросли в 10 раз

Ежедневно в среднем около сотни работников государственной компании «Леса Украины» получают повестки. Об этом гендиректор госкомпании Юрий Болоховец сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Он заявил, что в сравнении с прошлым годом темпы мобилизации сотрудников «Лесов Украины» выросли в десять раз. «В один из дней, в минувшее воскресенье, оповещения от ТЦК и СП (территориального центра комплектования и социальной поддержки, аналога военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру») получили 119 человек. Несколько недель назад — 220. Это не означает, что всех мобилизуют. Но темпы мобилизации значительно выросли», — пояснил Болоховец.

Глава компании также указал на то, что «Леса Украины» являются критически важным для экономики республики предприятием, которое имеет право на бронирование части военнообязанных работников. «Лесоводы в подавляющем большинстве от повесток не прячутся и на бегают. Хотя, конечно, есть случаи, когда человек пишет заявление на увольнение, чтобы не обновлять данные», — добавил он, отметив, что с дефицитом кадров предприятие пытается справиться, привлекая молодежь до 25 лет и демобилизованных мужчин.

Ранее представитель Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин сообщал, что менее половины военнообязанных граждан страны, обновивших данные воинского учета, оказались годны к призыву по мобилизации ввиду наличия у остальных брони или права на отсрочку.