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14:06, 25 июня 2024Россия

В России депутатов и сенаторов будут лишать статуса из-за одного действия

Депутатов и сенаторов будут лишать статуса за несогласованный выезд за рубеж

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В России депутатов и сенаторов будут лишать статуса за несогласованный выезд за рубеж, готовятся соответствующие поправки в законодательство, пишут «Ведомости».

На сегодняшний день в России действует только внутреннее распоряжение, согласно которому депутаты Госдумы должны согласовывать свои действия по выезду за границу с руководством. Зарубежные командировки также утверждаются на совете Думы в присутствии руководства нижней палаты.

Лишиться мандата сейчас парламентарий может, если ведет коммерческую деятельность параллельно с осуществлением депутатских полномочий или на регулярной основе прогуливает заседания, пояснил в комментарии изданию юрист Олег Захаров. «Расширение перечня этих оснований в части нарушения запрета на выезд заграницу выглядит логичным, поскольку уже есть основания, связанные со статусом иноагента и наличием зарубежных активов», — отметил он.

Ранее в Госдуму вносили законопроект, повышающий контроль за выездом за границу госслужащих и работников предприятий с допуском к гостайне.

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      Елена Торубарова
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