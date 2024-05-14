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03:19, 14 мая 2024Россия

В России решили усилить контроль за выездом из страны одной категории россиян

«Известия»: контроль за выездом из страны россиян с допуском к гостайне усилят

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

В России захотели повысить контроль за выездом за границу одной категории россиян. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму депутатами фракции «Единая Россия» в ближайшее время, сообщают «Известия».

Речь идет о госслужащих и работниках предприятий с допуском к гостайне. Уточняется, что работодатели получат право проверять загранпаспорта сотрудников, имеющих доступ к секретным данным. Отмечается, что если работник не получил разрешение на выезд, однако покинул пределы страны, это легко будет выявить при сопоставлении отметок в загранпаспорте.

В 2023 году ФСБ возбудила уголовное дело против уехавшего из России 33-летнего жителя Волгограда, имеющего доступ к сведениям, составляющим государственную тайну. Мужчина работал на волгоградском предприятии и имел допуск к данным с грифом «совершенно секретно». У него был запрет на выезд из страны до июня 2024 года, но он нарушил временное ограничение и покинул Россию.

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      Марина Совина
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