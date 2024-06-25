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12:55, 25 июня 2024Экономика

В российском регионе река снесла мост

В Азиатском поселке река Березовка снесла мост

Фото: Reuters

В поселке Азиатский Свердловской области река Березовка снесла мост. Внимание на ситуацию со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по российскому региону обратило издание Ura.ru.

Инцидент произошел во вторник, 25 июня. Отмечается, что снесенный мост был пешеходным. «Подтоплений жилых домов и объектов инфраструктуры не зафиксировано. На жизнеобеспечение населения происшествие не повлияло — имеются пути объезда», — поделились информацией в ведомстве, добавив, что на место происшествия прибудут представители администрации муниципалитета, чтобы установить его причины.

В мае стало известно, что мост через реку Голомысовку обрушился и отрезал порядка 10 деревень от регионального центра.

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      Полина Кислицына
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