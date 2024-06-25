Военкор показал «прощальный залп» из подбитого дроном «Града»

Военкор Андроник показал видео «прощального залпа» из подбитого дроном «Града»

В сети появилось видео «прощального залпа» из подбитой дроном ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Кадры опубликовал в Telegram военный корреспондент Михаил Андроник.

По данным военкора, украинский дрон сумел поразить «Град». Машина выгорела полностью, а боекомплект не сдетонировал. Российские военные дивизиона «Лотос» не пострадали.

«Подождали, пока огонь потухнет. Подключили аккумулятор и дали прощальный залп по врагу, тем более реактивная система была наведена», — подписал видео военкор.

Ранее российские артиллеристы накрыли огнем место, где солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) заряжали РСЗО «Град» в одном из тыловых районов под Харьковом. «Наша разведка обнаружила цель, соответственно, нам ее передали, и мы в течение трех с половиной минут выскочили и отработали четырьмя фугасами, собрались и уехали в укрытие», — рассказал командир расчета «Урагана» группировки «Север» с позывном Карат.

Место, где украинские военные заряжали «Град», находится в 25 километрах от линии фронта.