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19:28, 26 июня 2024Силовые структуры

Экс-директора российского центра занятости осудили на шесть лет за взятку сотруднику ФСБ

В Ингушетии экс-главу центра занятости осудили на 6 лет за взятку сотруднику ФСБ

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Верховный суд Ингушетии приговорил 56-летнего экс-директора центра занятости населения Джейрахского района Умара Цолоева к шести годам лишения свободы за дачу взятки в размере два миллиона рублей сотруднику ФСБ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Экс-глава признан виновным по части 5 статьи 291 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере»). Во время заседания Цолоев вину признал и в содеянном раскаялся. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Так как это решение было принято судом на основе апелляционного заявления, назначенный ранее осужденному штраф суд отменил. Кроме того, суд лишил его права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями на госслужбе и в ОМС на четыре года. Цолоев был взят под стражу в зале суда.

Как установил суд, в декабре 2023 года подсудимый предложил сотруднику УФСБ России по Ингушской Республике взятку в размере два миллиона рублей за то, чтобы правоохранитель не проводил оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление хищения бюджетных средств в центре занятости населения, которым руководил Цолоев. Его задержали после передачи денег.

Ранее сообщалось, что Саратовский областной суд огласил приговор в отношении бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) УМВД России по Саратову, виновного в покушении на вымогательство взятки и в превышении должностных полномочий.

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      Анна Габай
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