Мошенники обманули россиян более чем на миллиард рублей при продаже сельхозтехники

В Москве задержали 12 подозреваемых в аферах, которые нанесли ущерб в млрд руб.

В Москве полиция задержала 12 местных жителей по подозрению в 21 эпизоде мошенничества более чем на миллиард рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении них следователи завели уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

По версии следствия, аферисты несколько лет создавали сайты, на которых от имени юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предлагалось приобрести дорогостоящую сельскохозяйственную технику по ценам ниже рыночных. Покупателям мошенники отправляли подписанный договор купли-продажи, требуя внести предоплату. После перечисления денег «продавцы» переставали выходить на связь.

По имеющимся данным, фигуранты могут быть причастны к нескольким сотням преступлений, в результате которых потерпевшим причинен ущерб на сумму более миллиарда рублей.

Ранее в Тюменской области суд приговорил адвоката к семи с половиной годам колонии общего режима за махинации с подписями клиентов.