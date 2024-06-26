Пассажиров сошедшего с рельсов поезда разместят в гостинице

Пассажиров сошедшего с рельсов поезда разместят в гостинице города Инты

Пассажиров поезда, который направлялся из Воркуты в Новороссийск и сошел с рельсов, разместят в гостинице города Инты, пишет РИА Новости.

Как отметил источник издания, для них также организовано питание магазином «Космос». «Пострадавших размещают в муниципальной гостинице Инты "Северянка"», — указал он. Жители Инты выразили готовность прийти на помощь пострадавшим.

26 июня пассажирский поезд сошел с рельсов под Интой в Республике Коми. Предварительной причиной аварии стал подмыв почвы из-за обильных осадков.

Всего в составе поезда было 14 вагонов, девять из них перевернулись. В поезде находилось 232 пассажира.