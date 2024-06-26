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14:50, 26 июня 2024Россия

В Москве сообщили о старте нового проекта по развитию карьеры

Ракова рассказала о старте передвижного карьерного центра «Профитрак» в Москве

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

В Москве начинает работу новый проект по развитию карьеры «Профитрак» — первая передвижная лаборатория профориентации и развития карьеры центра «Профессии будущего». В рамках проекта особый фургон проедет по улицам города и поможет москвичам в поиске работы и профориентации. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Здесь москвичи смогут узнать о программах обучения и возможностях для трудоустройства в интерактивном формате, а старшеклассники пройдут профориентационное тестирование и сделают осознанный выбор своего образовательного пути вместе с карьерными наставниками центра "Профессии будущего"», — отметила вице-мэр.

По словам Раковой, фургон «воплотил в себе самые эффективные и передовые сервисы кадрового центра "Профессии будущего"». Внутри «Профитрака» можно будет испытать новейшие HR-сервисы. Например, попробовать себя в качестве сварщика, токаря, повара, медсестры или бариста с помощью VR-шлема и послушать, как звучат разные профессиональные сферы, с помощью DJ-экспириенса «В ритме профессий».

Ракова уточнила, что фургон проедет по всем популярным локациям города и «даст возможность выбрать свой профессиональный трек каждому, кто сейчас в поиске работы, кто задумывается о смене профессии, а также тем, кому только предстоит сделать выбор профессионального пути». В качестве отправной точки выбран Парк Горького. Там 28 июня московские школьники будут праздновать выпускной.

Затем каждые выходные фургон будет приезжать в новые локации. В частности, его можно будет увидеть на ВДНХ, в «Депо», Лужниках и других парках, фудмоллах и арт-пространствах. Передвижная лаборатория будет работать по расписанию до сентября 2024 года.

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      Инга Разумовская
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