Раскрыто число допущенных на слушания по делу Ассанжа журналистов

WP: на заседание суда по делу Ассанжа допустили около 25 журналистов

На заседание по делу основателя портала Wikileaks Джулиана Ассанжа допустили около 25 журналистов. Их число раскрыло издание Washington Post.

Отмечается, что входящих в зал суда журналистов попросили выключить камеры. Кроме того, у одного из репортеров отобрали зонт. Также во время заседания не будут вестись фотосъемка и прямая трансляция.

Ранее стало известно, что самолет основателя WikiLeaks приземлился на тихоокеанском острове Сайпан, где, как ожидается, он будет отпущен на свободу после суда.

24 июня Джулиан Ассанж вышел на свободу из тюрьмы Белмарш в Лондоне и улетел из Великобритании. Решение об освобождении журналиста приняли после достижения предварительной сделки со стороной обвинения.

Дело против Ассанжа возбудили после публикации им на сайте WikiLeaks документов о военных преступлениях армии США в Ираке и Афганистане. В 2010 году в Швеции в отношении Ассанжа также выдвинули обвинения в изнасиловании. С 2012 года он укрывался в посольстве Эквадора в Великобритании, чтобы избежать экстрадиции. В 2019 году его лишили политического убежища, после чего Ассанж был арестован.

