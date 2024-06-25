Самолет с Джулианом Ассанжем приземлился на острове Сайпан

Самолет с Ассанжем приземлился на Сайпане, где его могут отпустить на свободу

Самолет основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа приземлился на тихоокеанском острове Сайпан, где, как ожидается, он будет отпущен на свободу после суда. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Самолет Ассанжа вылетел из Бангкока в 21:21 по местному времени (17:21 по московскому) и прибыл на Сайпан в 06:14 утра среды (23:14 во вторник по московскому).

В среду, 26 июня, состоится слушание по делу Ассанжа на острове Сайпан, крупнейшем на территории Северных Марианских островов, которые не входят в состав США.

Ранее стало известно, что Ассанж, освобожденный под залог из британской тюрьмы 24 июня, вылетел из тайского Бангкока на остров Сайпан в Тихом океане. Отмечается, что там должны пройти заключительные судебные слушания с его последующим освобождением.

В свою очередь, военный аналитик Скотт Риттер заявил, что ни один человек не должен переносить то, с чем пришлось столкнуться основателю WikiLeaks.

24 июня Джулиан Ассанж вышел на свободу из тюрьмы Белмарш в Лондоне и улетел из Великобритании. Решение об освобождении журналиста приняли после достижения предварительной сделки со стороной обвинения.