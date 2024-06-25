Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:44, 25 июня 2024Мир

Самолет с Джулианом Ассанжем приземлился на острове Сайпан

Самолет с Ассанжем приземлился на Сайпане, где его могут отпустить на свободу

Фото: Фото: Kin Cheung / AP / Global Look Press

Самолет основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа приземлился на тихоокеанском острове Сайпан, где, как ожидается, он будет отпущен на свободу после суда. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Самолет Ассанжа вылетел из Бангкока в 21:21 по местному времени (17:21 по московскому) и прибыл на Сайпан в 06:14 утра среды (23:14 во вторник по московскому).

В среду, 26 июня, состоится слушание по делу Ассанжа на острове Сайпан, крупнейшем на территории Северных Марианских островов, которые не входят в состав США.

Ранее стало известно, что Ассанж, освобожденный под залог из британской тюрьмы 24 июня, вылетел из тайского Бангкока на остров Сайпан в Тихом океане. Отмечается, что там должны пройти заключительные судебные слушания с его последующим освобождением.

В свою очередь, военный аналитик Скотт Риттер заявил, что ни один человек не должен переносить то, с чем пришлось столкнуться основателю WikiLeaks.

24 июня Джулиан Ассанж вышел на свободу из тюрьмы Белмарш в Лондоне и улетел из Великобритании. Решение об освобождении журналиста приняли после достижения предварительной сделки со стороной обвинения.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      ЕС начал переговоры с Украиной о вступлении в союз. Это может занять годы

      В Пентагоне прокомментировали удар ВСУ по Севастополю

      Аналитики предрекли снижение стоимости вторичного жилья в Петербурге

      Самолет с Джулианом Ассанжем приземлился на острове Сайпан

      МВД Дагестана проверило информацию о вооруженном человеке в Махачкале

      Пожар в подмосковном Фрязино ликвидировали

      В Кении направили военных для борьбы с беспорядками

      МВД Дагестана опровергло введение плана «Перехват»

      В Махачкале перекрыли Университетскую площадь

      В Пентагоне рассказали о планах США насчет отправки военных на Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше