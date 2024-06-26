Названо условие сделки по освобождению Ассанжа

Guardian: Ассанжа обязали в рамках сделки уничтожить информацию WikiLeaks

Основателя портала Wikileaks Джулиана Ассанжа обязали приказать WikiLeaks уничтожить информацию в качестве условия сделки по освобождению после частичного признания вины. Об этом пишет Guardian.

Также Ассанж должен предоставить письменные показания об уничтожении информации. «Американские адвокаты удовлетворены тем, что он сделал это», — подчеркнула журналист издания Хелен Дэвидсон, находящаяся в зале суда.

Ранее основатель портала WikiLeaks признал себя виновным. Это произошло в рамках сделки со следствием.

24 июня Джулиан Ассанж вышел на свободу из тюрьмы Белмарш в Лондоне и улетел из Великобритании. Решение об освобождении журналиста приняли после достижения предварительной сделки со стороной обвинения.

Дело против Ассанжа возбудили после публикации им на сайте WikiLeaks документов о военных преступлениях армии США в Ираке и Афганистане. В 2010 году в Швеции в отношении Ассанжа также выдвинули обвинения в изнасиловании. С 2012 года он укрывался в посольстве Эквадора в Великобритании, чтобы избежать экстрадиции. В 2019 году его лишили политического убежища, после чего Ассанж был арестован.