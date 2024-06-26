Акции американского производителя электромобилей взлетели

Производитель электрокаров Rivian подорожал в 1,5 раза после сделки с Volkswagen

Стоимость акций американского производителя электромобилей Rivian взлетела на постмаркете в полтора раза. На максимуме рост достигал 58 процентов, после чего скорректировался до 49,92 процента, сообщает Forbes.

Такое подорожание объясняется сообщением о планах немецкого концерна Volkswagen Group вложить в Rivian до пяти миллиардов долларов. Компании создадут совместное предприятие в целях разработки программного обеспечения для их моделей.

Американский производитель электрокаров в настоящее время несет убытки, но сделка с Volkswagen позволит ему улучшить финансовые показатели и снизить стоимость следующего поколения автомобилей. Немецкому гиганту сделка позволит укрепить подразделение по разработке софта, в котором у него ранее наблюдалась недостаточная эффективность.

Volkswagen планирует передавать средства двумя равными траншами в 2025 и 2026 годах. Перед этим компания отказалась от планов по строительству завода в Джорджии, что освободило для других целей порядка двух миллиардов долларов.

Для Rivian это сотрудничество станет уже второй попыткой получить в партнеры автогиганта. Ранее долю в компании покупал Ford, но позднее он отказался от планов по совместной разработке электромобилей.

Несколько лет назад Rivian называли «ночным кошмаром» для Tesla, предполагая, что он сможет составить серьезную конкуренцию компании Илона Маска. Однако с момента первичного размещения акции компании упали в десять раз из-за сомнений в способности занять значимую долю на рынке. В 2023 году убыток Rivian составил 5,4 миллиарда долларов.