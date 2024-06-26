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19:37, 26 июня 2024Силовые структуры

Россиянин напал с ножом на мужчину у бара и получил шесть лет колонии

Суд в Москве дал 6 лет колонии жителю, напавшему с ножом на мужчину у бара

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Суд в Москве приговорил к шести годам колонии строгого режима 53-летнего местного жителя Константина Елкина, который в состоянии алкогольного опьянения напал с ножом на мужчину у бара. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Его признали виновным по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

По данным следствия, все произошло 5 декабря 2023 года около одного из баров на улице Пушечная в Москве. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на мужчину с ножом и, желая расправиться с ним, ударил лезвием по его телу. Потерпевшему помогли очевидцы, которые смогли остановить злоумышленника.

Ранее в столице Москве рыбак ударил прохожего ножом и попал на видео. На кадрах видно, как он борется с другим мужчиной, а затем отталкивает его, возвращается на прежнее место и вновь берется за удочку.

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      Олеся Мицкевич
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