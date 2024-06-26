Российская пенсионерка администрировала притон в помещении бывшей сауны

Во Владивостоке выявили притон с пенсионеркой-администратором в бывшей сауне

Во Владивостоке сотрудники правоохранительных органов выявили притон по оказанию интимных услуг, обустроенный в помещении бывшей сауны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, нелегальный бизнес в здании по улице Русской организовали 39-летние сожители, а их 63-летняя знакомая пенсионерка стала администратором заведения. Все участники криминального бизнеса были задержаны, в отношении них возбудили уголовные дела по статьям 240 («Вовлечение в занятие проституцией») и 241 («Организация занятия проституцией») УК РФ. При обысках в помещении интим-салона и квартирах подозреваемых была изъята выручка в размере 100 тысяч рублей и документы, имеющие доказательное значение.

Выяснилось, что интимные услуги клиентам оказывали три девушки, две из которых являются гражданками Средней Азии. На них составлены административные протоколы по статье 6.11 («Занятие проституцией»), а в отношении иностранок – и по статье 18.8 («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания (проживания) в России») КоАП РФ.

Ранее полицейские накрыли интим-салон в центре Санкт-Петербурга и задержали 51-летнюю жительницу Парголово, являющуюся администратором притона и организатором незаконной деятельности.