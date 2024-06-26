Замглавы СК предложил ввести уголовную ответственность для юридических лиц

Заместитель главы Следственного комитета (СК) России Александр Федоров предложил ввести уголовную ответственность и наказание для юридических лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявления Федорова во время сессии «Уголовный закон: злодеяние и наказание», проходящей в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

Федоров отметил, что в других странах для юридических лиц существует много условных наказаний. Он сказал, что для юридического лица существует огромный спектр уголовных наказаний, которые весьма эффективны и применяются к юридическим лицам за рубежом. По его словам, институт уголовной ответственности юридических лиц сейчас очень актуален: «Мир меняется, должно меняться представление о том правом инструментарии, который позволяет учесть эти изменения, адекватно реагировать на них», — сказал заместитель главы СК России.

Ранее СК России предложил внести изменения в действующие законы в части вынесения приговоров в отношении людей, совершивших преступления против мира и безопасности.