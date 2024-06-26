Стало известно о планах НАТО поставлять ВСУ дробовики для борьбы с БПЛА

Defense News: НАТО планирует поставлять Украине дробовики для борьбы с БПЛА

Страны НАТО планируют поставлять Украине больше дробовиков, предназначенных для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщает Defense News со ссылкой на одного из руководителей итальянской военной компании Benelli Armi Мауро Делла Констанца.

По его словам, представители компании получили от военных Североатлантического альянса спрос на это вооружение. При этом на Украине ранее жаловались на критическую нехватку ракет для ПВО.

Ранее стало известно, что министры обороны стран Североатлантического альянса договорились о плане передачи альянсу управления поставками оружия Украине. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг при этом заявил, что эти действия «не делают НАТО участником конфликта», но они укрепляют поддержку Украины альянсом.