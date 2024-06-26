Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:11, 26 июня 2024Мир

Стало известно о планах НАТО поставлять ВСУ дробовики для борьбы с БПЛА

Defense News: НАТО планирует поставлять Украине дробовики для борьбы с БПЛА

Страны НАТО планируют поставлять Украине больше дробовиков, предназначенных для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщает Defense News со ссылкой на одного из руководителей итальянской военной компании Benelli Armi Мауро Делла Констанца.

По его словам, представители компании получили от военных Североатлантического альянса спрос на это вооружение. При этом на Украине ранее жаловались на критическую нехватку ракет для ПВО.

Ранее стало известно, что министры обороны стран Североатлантического альянса договорились о плане передачи альянсу управления поставками оружия Украине. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг при этом заявил, что эти действия «не делают НАТО участником конфликта», но они укрепляют поддержку Украины альянсом.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Пентагоне прокомментировали удар ВСУ по Севастополю

      Минобороны показало кадры возвращения российских военных из плена

      В Минфине предложили увеличить пошлину за развод в восемь раз

      Звезда с самыми идеальными ягодицами в мире показала фигуру в откровенном платье

      Подполье сообщило об ударе по батальону ВСУ в Николаевской области

      В центре Махачкалы сняли оцепление

      Северная Корея запустила баллистическую ракету

      Сотрудница тюрьмы стала заниматься сексом по телефону с заключенным

      Раскрыты подробности телефонного разговора глав Пентагона и Минобороны России

      Россиянам назвали самые полезные для желудка продукты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше