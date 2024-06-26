Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:06, 26 июня 2024Путешествия

Туристки отправились в поход в Сочи и застряли на крутом склоне из-за навигатора

Спасатели в Сочи вывели из леса застрявших на склоне из-за навигатора туристок

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Две девушки отправились в поход в лес в Сочи и застряли на крутом склоне. Об этом сообщается в Telegram-канале ЮРПСО МЧС России.

Отмечается, что жительницы Ленинградской области заблудились вечером 24 июня по пути к водопаду Кейва, расположенном в Красной Поляне. Россиянки позвонили спасателям и рассказали, что не могут самостоятельно двигаться по тропе.

Материалы по теме:
Куда поехать отдыхать летом 2024 года? Больше 20 направлений для отпуска в России и за границей
Куда поехать отдыхать летом 2024 года?Больше 20 направлений для отпуска в России и за границей
19 апреля 2024
Где недорого отдохнуть на море в России летом 2024 года: лучшие курорты, цены, как добраться
Где недорого отдохнуть на море в России летом 2024 года:лучшие курорты, цены, как добраться
22 мая 2024

Сотрудники МЧС добрались до путешественниц в течение часа, вывели их из лесной местности и доставили в город. Отмечается, что причины происшествия крылись не только в неподготовленности туристок, но и в работе навигатора.

«Приложение предложило наиболее короткий путь к водопаду из селения Эсто-Садок, однако подъем оказался достаточно крутым, — говорится в сообщении. — В итоге девушки уже преодолели часть пути, но навигатор перестал работать».

Ранее российским туристам, опасающимся новой атаки Вооруженных сил Украины, предложили выбрать для летнего отпуска побережье Азовского моря. Более того, по словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, путешественники также могут поехать на черноморское побережье Краснодарского края.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      «Просто совпало так». Стали известны новые подробности инцидента с дроном США и истребителем МиГ-31 над Черным морем

      ChatGPT появился в автомобилях

      В ЦБ назвали сроки подачи исков из-за блокировки российских активов

      Российская телеведущая нашла в еде в самолете кусок пластика и едва не лишилась зуба

      Сердючка отменила выступление на фестивале в поддержку ВСУ

      Незнакомец напал на туриста в США и сломал ему 12 костей на глазах детей и жены

      Следователи предупредили о негативных последствиях атаки ВСУ в Севастополе

      50-летняя Юлия Высоцкая показала лицо без макияжа

      Экс-полковник СБУ предрек окружение ВСУ на южнодонецком направлении

      В Швейцарии заявили о недостижимости независимости ЕС от НАТО и США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше