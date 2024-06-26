Туристки отправились в поход в Сочи и застряли на крутом склоне из-за навигатора

Спасатели в Сочи вывели из леса застрявших на склоне из-за навигатора туристок

Две девушки отправились в поход в лес в Сочи и застряли на крутом склоне. Об этом сообщается в Telegram-канале ЮРПСО МЧС России.

Отмечается, что жительницы Ленинградской области заблудились вечером 24 июня по пути к водопаду Кейва, расположенном в Красной Поляне. Россиянки позвонили спасателям и рассказали, что не могут самостоятельно двигаться по тропе.

Сотрудники МЧС добрались до путешественниц в течение часа, вывели их из лесной местности и доставили в город. Отмечается, что причины происшествия крылись не только в неподготовленности туристок, но и в работе навигатора.

«Приложение предложило наиболее короткий путь к водопаду из селения Эсто-Садок, однако подъем оказался достаточно крутым, — говорится в сообщении. — В итоге девушки уже преодолели часть пути, но навигатор перестал работать».

Ранее российским туристам, опасающимся новой атаки Вооруженных сил Украины, предложили выбрать для летнего отпуска побережье Азовского моря. Более того, по словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, путешественники также могут поехать на черноморское побережье Краснодарского края.