В Литве запретят имеющим доступ к гостайне ездить в Россию и Белоруссию

Литва запретит ездить в Россию, Белоруссию и КНР имеющим доступ к гостайне

Власти Литвы планируют запретить поездки в Россию, Белоруссию и Китай тем государственным служащим, которые имеют доступ к государственной тайне, пишет ТАСС.

Это предложение Министерства обороны страны уже было одобрено на заседании правительства и передано в парламент на утверждение. Запрет распространяется на поездки не по работе и коснется около 56 тысяч человек.

«Тем самым мы стремимся защитить сотрудников государственных инстанций, имеющим право работы с секретной информацией или право на ознакомление с ней, от направленных против них действий спецслужб недружественных стран», — указано в сообщении Минобороны.

Ранее стало известно, что Вильнюс денонсировал международный договор с Москвой о правовой помощи гражданам Литвы в судах России по гражданским, семейным и уголовным делам. По словам министра юстиции Литвы Эвелины Добровольской, решение должно продемонстрировать политическую волю республики и протест Вильнюса против «нарушения международного права» со стороны Москвы.

