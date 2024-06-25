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17:25, 25 июня 2024Бывший СССР

Литва денонсировала договор с Россией о правовой помощи в суде

Вильнюс денонсировал договор с Москвой о правовой помощи гражданам Литвы

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Вильнюс денонсировал международный договор с Москвой о правовой помощи гражданам Литвы в судах России по гражданским, семейным и уголовным делам. Об этом сообщает портал Delfi.lt.

Отмечается, что решение было принято Сеймом республики во избежание автоматического продления договора в январе 2025 года. По словам министра юстиции Литвы Эвелины Добровольской, решение должно продемонстрировать политическую волю республики и протест Вильнюса против «нарушения международного права» со стороны Москвы.

Соглашение о сотрудничестве двух стран по вопросам правовой помощи было подписано в 1992 году.

Ранее в Литве оценили 14-й пакет санкций Евросоюза против России. По мнению главы МИД республики Габриэлюса Ландсбергиса, новая волна санкционных ограничений оказалась на порядок слабее предыдущих решений.

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      Глеб Палехов
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