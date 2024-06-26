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15:17, 26 июня 2024Бывший СССР

В США обеспокоились распределением помощи Украиной

WSJ: США обеспокоились распределением помощи Украиной из-за увольнений в Киеве

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

В администрации президента США Джо Байдена обеспокоились распределением помощи Украиной из-за увольнений в Киеве. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на украинских и американских чиновников.

Как сообщается, недовольство США вызвало решение президента Украины Владимира Зеленского отправить в отставку вице-премьера по восстановлению страны Александра Кубракова и главу агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Мустафы Найема. Отмечается, что увольнение было связано с их контактами с западными политиками.

«Офис президента видел в этих связях угрозу», — подчеркнули собеседники издания. Как пишет WSJ, это привело к беспокойству Белого дома из-за степени эффективности распределения военной и финансовой помощи Киевом.

Ранее издание Politico со ссылкой на украинские источники сообщило о возможных проблемах с финансированием Украины из-за борьбы за власть в Киеве. Отмечается, что Кубраков взаимодействовал с немецкими чиновниками по привлечению инвесторов.

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      Юрий Леонов
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