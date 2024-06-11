Стало известно о возможных проблемах с финансированием Украины

Politico: борьба за власть в Киеве может помешать получить финансирование

Борьба за власть в Киеве может помешать получить финансирование внешних инвесторов на восстановление инфраструктуры. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на украинские источники.

Издание сообщило о возможных проблемах украинского правительства с получением финансирования в ходе международной конференции по восстановлению Украины в Берлине. Подчеркивается, что недавно уволенный бывший министр инфраструктуры республики Александр Кубраков взаимодействовал с немецкими чиновниками по привлечению инвесторов.

«Распри и борьба за власть грозит подорвать авторитет Киева», — стало известно журналистам. Отмечается, что увольнение главы агентства по восстановлению и развитию Украины Мустафы Найема может негативно сказаться на мнении инвесторов.

Ранее неназванный украинский чиновник в разговоре с The Financial Times рассказал об утрате доверия Запада из-за кадровой политики. В частности, он упомянул отставку Найема, который критиковал правительство из-за неэффективности мер.