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04:59, 26 июня 2024Мир

Защита попросила суд об освобождении Ассанжа

Защита Ассанжа попросила суд приговорить его к отбытому сроку и освободить
Джулиан Ассанж

Джулиан Ассанж. Фото: Issei Kato / Reuters

Защита основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа попросила суд Северных Марианских остров приговорить его к отбытому в британской тюрьме сроку и освободить. Об этом сообщает газета The Guardian.

Отмечается, что Ассанж уже встретился со значительными последствиями, включая его время в Белмарше. «Основываясь на положениях закона, отсутствии прошлых судимостей и природе деяния, дальнейшего заключения не требуется и уже проведенное в заключении время представляется подходящим наказанием», — сказал адвокат.

24 июня Джулиан Ассанж вышел на свободу из тюрьмы Белмарш в Лондоне и улетел из Великобритании. Решение об освобождении журналиста приняли после достижения предварительной сделки со стороной обвинения.

Дело против Ассанжа возбудили после публикации им на сайте WikiLeaks документов о военных преступлениях армии США в Ираке и Афганистане. В 2010 году в Швеции в отношении Ассанжа также выдвинули обвинения в изнасиловании. С 2012 года он укрывался в посольстве Эквадора в Великобритании, чтобы избежать экстрадиции. В 2019 году его лишили политического убежища, после чего Ассанж был арестован.

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      Марина Совина
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