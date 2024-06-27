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16:48, 27 июня 2024Ценности

59-летняя Ирина Безрукова раскрыла секреты молодости

Кадр: Telegram-канал «Звездная пыль»

Советская и российская актриса театра и кино Ирина Безрукова раскрыла секреты моложавой внешности. Соответствующий комментарий публикует Telegram-канал «Звездная пыль».

По словам 59-летней знаменитости, для сохранения красоты важно высыпаться и смывать макияж на ночь. Помимо этого, артистка посоветовала регулярно пить воду без газа в теплом виде.

«Будьте добрым человеком, делайте хорошие дела. Иногда ходите к косметологу и обращайтесь к хорошим визажистам», — подытожила звезда.

В апреле Ирина Безрукова раскрыла причину отказа от пластики. Знаменитость призналась, что предпочитает поддерживать молодость с помощью малоинвазивных процедур. По ее словам, она посещает хорошего косметолога.

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      Екатерина Ештокина
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