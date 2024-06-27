Марочко рассказал о тактическом успехе России на одном направлении

Марочко заявил, что ВС РФ заняли новые позиции на купянском направлении

Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) обладают тактическим успехом на купянском направлении. Его слова приводит РИА Новости.

Марочко сообщил, что за минувшие сутки российские подразделения продолжили продвигаться в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Песчаное и Стельмаховка. Возле Степной Новоселовки солдаты прорвали украинскую оборону и заняли новые позиции, которые раньше занимали Вооруженные силы Украины (ВСУ).

«Западнее Сватово на одном из участков удалось отодвинуть украинских боевиков приблизительно на километр», — рассказал он.

Ранее Марочко сообщил, что ВСУ имитируют контратаки в ряде населенных пунктов Харьковской области. Таким образом они создают «видимость бурной деятельности». Подобные случаи наблюдаются в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Волчанск и Тихое.