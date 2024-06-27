Наряд Рудковской сравнили с губками для мытья посуды в сети

Наряд российского музыкального продюсера и ведущая Яны Рудковской сравнили с губками для мытья посуды в сети. Соответствующий пост и комментарии появились в ее Telegram-канале, который насчитывает 79 тысяч подписчиков.

49-летняя знаменитость посетила открытие ресторана «Гвидон» в Москве в цветном платье, сшитом из нескольких слоев легкой ткани. При этом упомянутое изделие было декорировано аппликацией в виде летящего попугая. Помимо этого, она надела балетки с острым носком. Свой образ звезда дополнила маленькой розовой сумкой.

Фанаты оценили внешний вид Рудковской в комментариях под постом. «Напоминает пачку разноцветных губок для мытья посуды», «Платье не очень», — высказались они.

Ранее в июне 49-летняя Яна Рудковская и ее мать показали фигуры в купальниках. На размещенных кадрах женщины позировали на песчаном пляже у пальмы.