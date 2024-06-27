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04:31, 27 июня 2024Мир

Стало известно о желании НАТО успокоить Зеленского

NYT: НАТО хочет успокоить Зеленского перед саммитом обещанием «моста в альянс»
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Североатлантический альянс рассчитывает, что обещание выстроить для Киева «мост в НАТО» успокоит украинского президента Владимира Зеленского и позволит предстоящему саммиту организации пройти более гладко, чем в 2023 году, пишет газета The New York Times (NYT).

По данным издания, Вашингтон и НАТО тем самым хотят «дать Киеву на саммите что-то существенное», при этом не отказываясь от позиции, что для вступления в альянс Украине нужно время.

По мнению журналистов, на предстоящем 9-11 июля мероприятии страны Запада хотят согласовать с украинским лидером Владимиром Зеленским «мост к членству в НАТО». Запад надеется, что удовлетворит Зеленского, и саммит пройдет более гладко, чем год назад в Вильнюсе, когда Киев был недоволен отсуствием конкретных сроков по принятию в организацию.

Ранее замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что предстоящий саммит НАТО будет бесполезен, если на нем не будут приняты конкретные решения.

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      Марина Совина
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