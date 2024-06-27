Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:15, 27 июня 2024Забота о себе

Женщина прожила с мужчиной 10 лет, узнала о его секс-пристрастиях и испытала отторжение

Фото: Gorgev / Shutterstock / Fotodom

30-летняя женщина по имени Линдси пожаловалась в социальных сетях на чувство вины из-за того, что не может смириться со странными секс-увлечениями партнера. Перспективу этих отношений оценила клинический психолог Сара Бишоп, сообщает Metro.

Автор письма рассказала, что ее всегда привлекали брутальные мужчины, однако некоторое время назад ее избранник, с которым она живет 10 лет, начал переодеваться в женские вещи и краситься. Причем мужчина сам признался, что экспериментирует, пока Линдси на работе. «Сначала я была уверена, что это не затянется надолго. Но теперь меня его пристрастия отталкивают. Не знаю, что с этим делать», — пожаловалась она на отторжение к фетишу партнера

Бишоп, оценивая ситуацию, заявила, что чувства автора письма имеют право на существование, однако и ее партнер не обязан испытывать чувство вины за свои сексуальные предпочтения. При этом, по словам специалистки, то, что партнер Линдси переодевается в женскую одежду вовсе не означает, что они больше не совместимы. «Хотя этот новый аспект самовыражения вашего бойфренда может повлиять на динамику отношений, совместимость определяется различными факторами, включая общие ценности, стиль общения и эмоциональную связь», — объяснила она.

Материалы по теме:
«Две женщины подарят мужчине больше любви» Истории российских семей, которые выбрали многоженство
«Две женщины подарят мужчине больше любви»Истории российских семей, которые выбрали многоженство
14 сентября 2022
«Мужчины здесь были ленивы и бесполезны» Убийства, тайные обряды и жены в подарок: как европейцы открывали для себя Азию
«Мужчины здесь были ленивы и бесполезны»Убийства, тайные обряды и жены в подарок: как европейцы открывали для себя Азию
18 сентября 2022

В то же время, продолжила Бишоп, женщине необходимо в деликатной форме сообщить партнеру, что его поведение доставляет ей дискомфорт. «Речь идет не об отказе в самовыражении, а скорее о поиске баланса, который позволит обоим людям чувствовать себя в безопасности», — подчеркнула эксперт. Также она порекомендовала паре обратиться к семейному психотерапевту, чтобы тот помог наладить здоровое и эффективное общение и прийти к решению, устраивающему обоих.

Ранее ученые перечислили психологические маркеры будущей измены. По их мнению, более остальных к изменам склонны недоброжелательные мужчины.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      «Слово, которое описывает это — терроризм». Кеннеди-младший назвал удар ВСУ по Севастополю актом войны со стороны США

      Очевидец описал хронологию атаки ВСУ на пляж в Севастополе

      В российском городе неизвестные обстреляли автобус из пневматического пистолета

      Мужское тело нашли под вагоном сошедшего с рельсов поезда в Коми

      ФСБ нашла крупный схрон со взрывчаткой украинских диверсантов в Мариуполе

      ВСУ пытались ударить дронами по Московской, Тверской и Белгородской областям

      Марочко заявил об имитации контрнаступления ВСУ

      Российский военный уклонялся от службы год и был осужден на шесть лет

      В Полтавской области Украины произошли взрывы

      В России предложили ввести стипендию для учащихся в вузах родителей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше