Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:01, 27 июня 2024Силовые структуры

Подозреваемого в расправе над скейтером в Москве перевели в другое отделение

РЕН ТВ: убийцу скейтера Демина перевели в отделение нейрохирургии
Начало событий в новости В МВД назвали заказной расправу над мужчиной на западе Москвы

Фото: Sergey Bulkin / Global Look Press

Находящегося в одной из московских больниц подозреваемого в расправе над 34-летним скейтером Константином Балишанским Андрея Демина перевели в отделение нейрохирургии. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале со ссылкой на источник.

По информации в канале, Демин по-прежнему находится в сознании.

20 июня источник сообщил, что мужчина самостоятельно дышит через трахеостому, но пока не может разговаривать. По его словам, врачи диагностировали у Демина осложнения после пулевых ранений, полученных в ходе перестрелки с полицейскими при задержании.

Покушение на скейтера Балишанского произошло 6 июня.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине ночью раздавались взрывы. В Хмельницкой области о них сообщали пять раз

      Друг водителя упавшей с парковки BMW в Краснодаре подтвердил смену его имени

      Российские производители электроники попросили о помощи

      Подозреваемого в расправе над скейтером в Москве перевели в другое отделение

      Мужчина заглянул в iPad сына и узнал неприятную правду о своей жене

      Появились новые подробности о водителе вылетевшей с парковки в Краснодаре BMW

      В Боливии назвали число задержанных после попытки госпереворота военачальников

      Очевидец описал хронологию атаки ВСУ на пляж в Севастополе

      В российском городе неизвестные обстреляли автобус из пневматического пистолета

      Мужское тело нашли под вагоном сошедшего с рельсов поезда в Коми

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше