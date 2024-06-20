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14:01, 20 июня 2024Силовые структуры

Подозреваемого в расправе над скейтером в Москве парализовало в больнице

РЕН ТВ: убийца скейтера Демин частично парализован, он в сознании

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Находящийся в московской больнице Андрей Демин, подозреваемый в расправе над скейтером Константином Балишанским, частично парализован. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам источника телеканала, мужчина находится в сознании, он самостоятельно дышит через трахеостому, но пока не может разговаривать. Врачи диагностировали у него осложнения после пулевых ранений, полученных в ходе перестрелки с полицейскими при задержании.

8 июня сообщалось о крайне тяжелом состоянии Демина, оказавшегося в реанимации. Ему провели операцию, однако не стали извлекать пулю из головы, поскольку это опасно.

6 июня от его рук пал 34-летний бывший скейтер Балишанский, которого он подкараулил у дома. Киллер начал стрелять в него у детской площадки, затем догнал и добил контрольным выстрелом в голову.

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      Любовь Ширижик
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