Подозреваемого в расправе над скейтером в Москве парализовало в больнице

РЕН ТВ: убийца скейтера Демин частично парализован, он в сознании

Находящийся в московской больнице Андрей Демин, подозреваемый в расправе над скейтером Константином Балишанским, частично парализован. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам источника телеканала, мужчина находится в сознании, он самостоятельно дышит через трахеостому, но пока не может разговаривать. Врачи диагностировали у него осложнения после пулевых ранений, полученных в ходе перестрелки с полицейскими при задержании.

8 июня сообщалось о крайне тяжелом состоянии Демина, оказавшегося в реанимации. Ему провели операцию, однако не стали извлекать пулю из головы, поскольку это опасно.

6 июня от его рук пал 34-летний бывший скейтер Балишанский, которого он подкараулил у дома. Киллер начал стрелять в него у детской площадки, затем догнал и добил контрольным выстрелом в голову.