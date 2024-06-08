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11:40, 8 июня 2024Силовые структуры

Раскрыто состояние подозреваемого в расправе над скейтером в Москве

Состояние учинившего расправу над скейтером Демина крайне тяжелое

Состояние Андрея Демина, который подозревается в расправе над скейтером в Москве, оценивается как крайне тяжелое. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что мужчина находится в реанимации после пулевого ранения, которое он получил, когда пытался оказать сопротивление преследовавшим его полицейским.

Врачи провели ему операцию, однако не стали извлекать пулю из головы, поскольку это опасно. У Демина диагностированы множественные ранения и состояние шока третьей степени.

6 июня от рук Андрея Демина пал 34-летний бывший скейтер Константин Балишанский. Преступник подкараулил его у подъезда дома, где он жил. У детской площадки киллер начал стрелять в Балишанского, затем догнал его и добил контрольным выстрелом.

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      Марк Успенский
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