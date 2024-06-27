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15:05, 27 июня 2024Забота о себе

Россиян предупредили о риске заражения инфекциями в дачном бассейне

Врач Иванов предупредил об инфекциях, которые можно подхватить в дачном бассейне

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов предупредил об инфекциях, которые можно подхватить в дачном бассейне. Его слова приводит Life.ru.

По его словам, чаще всего после купания в бассейне заражаются желудочно-кишечными инфекциями, основными возбудителями которых являются шигеллы, лямблии, кишечная палочка и криптоспоридии. Эти бактерии способны дольше других выживать в хлорированной воде.

Симптомами таких инфекций являются боль в животе, диарея (вплоть до появления примеси крови), тошнота, рвота и высокая температура тела. Чаще всего такие инфекции проходят в течение недели. Во время лечения необходимо соблюдать постельный режим и поддерживать уровень гидратации с помощью специальных водно-солевых растворов.

Также в дачном бассейне можно подхватить наружный отит. К характерным признакам инфекции можно отнести зуд и покраснение в ухе, боль при нажатии на козелок или оттягивании ушной раковины, выделения из уха. Кроме того, нередко плавание приводит к фолликулиту — бактериальной инфекции волосяных фолликулов. Лечат его растворами антисептиков и наружными антибактериальными средствами.

Люди с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями подвержены риску подхватить легионеллез. Ключевые признаки: озноб, высокая температура тела (40 градусов и выше), боль в груди и кашель (иногда с кровью).

«Чтобы снизить риск развития инфекций, за дачным бассейном нужно систематически ухаживать: фильтровать воду, следить за показателем pH (в норме он должен быть от 7,0 до 7,4), добавлять необходимые реагенты, которые позволят сохранить чистоту воды, периодически спускать застойную воду и чистить стенки бассейна. Также целесообразно принимать душ до и после купания», — заключил Иванов.

Ранее россиянам назвали способы не подхватить кишечную инфекцию на курорте.

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