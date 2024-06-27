Известия: российские военные уничтожили HIMARS на донецком направлении

Российские военные уничтожили HIMARS на донецком направлении, сообщают «Известия».

Реактивная система залпового огня (РСЗО) американского производства была обнаружена оператором беспилотника. «Американская военная техника была уничтожена бойцами расчета Новотроицкого батальона беспилотной авиации ГРОМ "Каскад"», — говорится в публикации.

26 июня российское Минобороны сообщило, что в зоне СВО были уничтожены три установки HIMARS, транспортно-заряжающая машина, а также иностранные специалисты, обеспечивающие их применение