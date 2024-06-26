Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:12, 26 июня 2024Россия

Минобороны заявило о поражении пусковых установок HIMARS и заряжающей машины

МО РФ: поражены три пусковые установки HIMARS и транспортно-заряжающая машина
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В зоне СВО российские военные поразили три американские пусковые установки HIMARS, транспортно-заряжающую машину, а также иностранных специалистов, обеспечивающих их применение. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Цели удалось поразить оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. О том, где конкретно они находились —  не сообщается.

Помимо этого, за минувшие сутки в зоне проведения СВО армия России ударила по цеху сборки и месту подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов. Также удалось поразить скопления живой силы и военной техники противника в 109 районах боевых действий.

Днем ранее, 25 июня, оборонное ведомство заявляло, что российские военные нанесли удар по двум складам военно-технического имущества Вооруженных сил Украины (ВСУ).

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Ярый критик России, трудоголик, бездетный холостяк. Чем известен новый генсек НАТО Марк Рютте?

      На Украине заявили о нехватке денег для восстановления энергетики

      Лещенко вспомнил о службе в Германии с Элвисом Пресли

      Названа возможная причина разговора нового министра обороны России с главой Пентагона

      В Москве сообщили о старте нового проекта по развитию карьеры

      Лидера «Левого фронта» оставили под стражей по делу об оправдании терроризма

      Подорожание малины и клубники в России объяснили

      Индия стала лидером по объему денежных переводов из-за рубежа от своих граждан

      Шольц оценил возможность участия НАТО в конфликте на Украине

      В СПЧ объяснили отказ в предоставлении убежища бежавшей от талибов журналистке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше