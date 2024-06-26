Минобороны заявило о поражении пусковых установок HIMARS и заряжающей машины

МО РФ: поражены три пусковые установки HIMARS и транспортно-заряжающая машина

В зоне СВО российские военные поразили три американские пусковые установки HIMARS, транспортно-заряжающую машину, а также иностранных специалистов, обеспечивающих их применение. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Цели удалось поразить оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. О том, где конкретно они находились — не сообщается.

Помимо этого, за минувшие сутки в зоне проведения СВО армия России ударила по цеху сборки и месту подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов. Также удалось поразить скопления живой силы и военной техники противника в 109 районах боевых действий.

Днем ранее, 25 июня, оборонное ведомство заявляло, что российские военные нанесли удар по двум складам военно-технического имущества Вооруженных сил Украины (ВСУ).