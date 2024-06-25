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13:10, 25 июня 2024Россия

Минобороны заявило об ударе по складам военно-технического имущества ВСУ

Минобороны РФ: нанесен удар по двум складам военно-технического имущества ВСУ
СюжетМинобороны

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В зоне проведения специальной военной операции российские военные нанесли удар по двум складам военно-технического имущества Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что удар наносился оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией Вооруженных сил (ВС) России. О том, где конкретно располагались цели противника, не уточняется.

Помимо этого, за минувшие сутки в зоне боевых действий удалось поразить радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. Кроме того, армия России ударила по скоплению живой силы и военной техники противника в 128 районах боевых действий.

Ранее подразделения группировки войск «Восток» нанесли удар по двум полевым складам ВСУ. Они также заняли более выгодные рубежи и позиции и поразили живую силу и технику в населенных пунктах Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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