МО: подразделения группировки войск «Восток» ударили по двум полевым складам ВСУ

Российские военные ударили по двум полевым складам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что удар нанесли подразделения группировки войск «Восток». Они также заняли более выгодные рубежи и позиции и поразили живую силу и технику в населенных пунктах Донецкой народной республики (ДНР) и в Запорожской области.

В этом районе боевых действий ВСУ потеряли до 120 человек, две боевые машины пехоты и артиллерийские установки Krab. Вооруженные силы (ВС) России также ударили по британской гаубице FH-70.

В среду, 19 июня, оборонное ведомство также отчиталось, что подразделения «Южной» группировки войск ударили по складам ВСУ. О том, где они располагались, информации не приводится.