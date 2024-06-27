В Минздраве Башкирии опровергли информацию о закупке лишних медикаментов от рака

Минздрав Башкирии опроверг данные о закупке лишних медикаментов от рака

27 июня в Telegram-канале Mash Batash появилось сообщение, в котором утверждается, что больше половины препаратов от рака молочной железы, которые Минздрав Башкортостана купил за 100 миллионов рублей, пылятся на складе «Башфармации». Однако информация не подтвердилась.

В уфимском Республиканском онкологическом диспансере эту информацию назвали недостоверной, приведя комментарий главного внештатного специалиста-онколога Минздрава Башкортостана Рустема Аюпова, который заявил, что препараты не испортятся, их сроки строго контролируются, а сами лекарства закуплены в соответствии с потребностями пациентов.

«Препарат "Палбоциклиб" востребован, распределен пофамильно. Его пациенты получают непрерывно, длительно. Выдаваться пациентам для проведения высокоэффективной таргетной терапии будет раз в квартал по назначению онкологов», — сказал он.

Информацию также опровергли в Минздраве республики. В ведомстве подтвердили слова Аюпова, отметив, что сроки годности находятся на строгом контроле, до их окончания все препараты будут использованы.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»