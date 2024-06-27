Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:29, 27 июня 2024Мир

Во Франции слова Макрона о гражданской войне объяснили ожиданием его провала на выборах

Ле Пен: Макрон говорит о гражданской войне, так как знает, что проиграл выборы

Фото: Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон говорит о риске начала гражданской войны в стране, так как знает, что потерпел неудачу на выборах. Об этом заявила французский политик от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, передает Bloomberg.

«Это очень слабый аргумент, показывающий, что он думает, что проиграл эти выборы», — отметила Ле Пен, комментируя слова Макрона об угрозе начала гражданской войны во Франции из-за идей крайне правых или крайне левых партий.

По словам Ле Пен, предвыборная кампания французского лидера всегда отличалась лозунгами «я или хаос».

25 июня Макрон предупредил, что Франции угрожает гражданская война из-за политики правых и левых сил, которые «впадают в крайности». Среди таких политических сил он выделил партию «Национальное объединение» Ле Пен и «Непокоренную Францию» Жана-Люка Меланшона, которая вошла в объединение левых под названием «Новый народный фронт».

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине ночью раздавались взрывы. В Хмельницкой области о них сообщали пять раз

      «Одноклассники» приступили к борьбе с эротическим контентом

      Желание «Газпрома» поставлять газ в Иран объяснили

      Командовавшего скандинавским взводом на Украине Хухталу заочно обвинили в наемничестве

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Похороненную жену нашли в соседнем городе с другим мужчиной

      Артемий Лебедев назвал сходство между Россией и США

      Россиянка пропала после схода вагонов в Коми

      Беременная жена Бибера показала интимный момент на фото

      На Украине заявили о конфликте между поколениями командиров ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше