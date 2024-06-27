Во Франции слова Макрона о гражданской войне объяснили ожиданием его провала на выборах

Ле Пен: Макрон говорит о гражданской войне, так как знает, что проиграл выборы

Президент Франции Эммануэль Макрон говорит о риске начала гражданской войны в стране, так как знает, что потерпел неудачу на выборах. Об этом заявила французский политик от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, передает Bloomberg.

«Это очень слабый аргумент, показывающий, что он думает, что проиграл эти выборы», — отметила Ле Пен, комментируя слова Макрона об угрозе начала гражданской войны во Франции из-за идей крайне правых или крайне левых партий.

По словам Ле Пен, предвыборная кампания французского лидера всегда отличалась лозунгами «я или хаос».

25 июня Макрон предупредил, что Франции угрожает гражданская война из-за политики правых и левых сил, которые «впадают в крайности». Среди таких политических сил он выделил партию «Национальное объединение» Ле Пен и «Непокоренную Францию» Жана-Люка Меланшона, которая вошла в объединение левых под названием «Новый народный фронт».