Житель Волгоградской области выиграл в лотерею миллионы рублей

Житель Волгоградской области выиграл 6,7 миллиона рублей в лотерею

Житель Волгоградской области, имя которого неизвестно, выиграл в лотерею миллионы рублей. Об этом пишет издание «Блокнот Волгоград».

Отмечается, что участник лотереи угадал нужную комбинацию из пяти цифр в основном поле и выбрал счастливую двойку в запасном. Выигрыш составил 6,779 миллиона рублей. «Именно там, в Волгоградской области, живет и каждый день видит эти чудеса природы наш новый миллионер», — рассказал организатор лотереи.

Ранее пенсионер из России купил лотерейные билеты на почте и выиграл миллионы рублей. Известно, что он пришел в почтовое отделение, чтобы оплатить коммунальные услуги, и решил купить несколько лотерейных билетов. Четыре из них оказались выигрышными — по 100 рублей.