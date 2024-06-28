230-килограммовый мужчина отказался от бесплатной операции для похудения из убеждений

В Мексике мужчина с лишним весом отказался от операции для похудения ради бренда

В Мексике 230-килограммовый мужчина отказался от участия шоу, где ему бы бесплатно сделали операцию для похудения, из убеждений. Об этом пишет Daily Mirror.

Льюис Дельгадо, владелец бренда одежды для людей с лишним весом, рассказал, что два года назад его звали в программу Kils Mortales. Героями этого шоу становятся люди, которым помогают справиться с ожирением при помощи хирургических операций. В период съемок они также решают свои физические и психологические проблемы.

Один из подписчиков Дельгадо предложил ему поучаствовать в шоу. В его рамках владельцу магазина одежды сделали бы операцию, стоящую 110 тысяч мексиканских песо (528 тысяч рублей), бесплатно, но мужчина отказался. Дельгадо объяснил, что из-за Kils Mortales ему бы пришлось прекратить работать с собственным брендом, изменить питание и перестать быть бодипозитивным в социальных сетях, а он не хотел делать ничего из этого. Кроме того, мужчине не понравилось, что съемки будут проводиться в его доме, где он живет с матерью, сестрой и женой.

Вместо участия в шоу Дельгадо решил немного похудеть самостоятельно, без операций. «В моей жизни больше нет 50 килограммов. Я весил 285 килограммов, а теперь вешу 230. Но некоторые говорят, что это совсем не заметно», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина похудел на 23 килограмма за 10 месяцев благодаря ходьбе. Он также придерживался специальной диеты, в основе которой были овощи и вегетарианские заменители белка.

