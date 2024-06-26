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09:40, 26 июня 2024Из жизни

Мужчина сбросил 23 килограмма лишнего веса за 10 месяцев без упражнений

В Индии мужчина похудел на 23 килограмма за 10 месяцев благодаря ходьбе

Фото: chromorange / Bilderbox / Globallookpress.com

Мужчина из Индии похудел на 23 килограмма за 10 месяцев без походов в спортзал благодаря правильной диете и ходьбе. Об этом сообщает The Times of India.

Как рассказал фитнес-тренер Сатей Гохель, к нему обратился бизнесмен по имени Нирадж, который хотел сбросить лишний вес. При этом у мужчины был очень плотный рабочий график, и он не желал ходить в спортзал.

Гохель разработал для него специальную диету, в основе которой были овощи и вегетарианские заменители белка. Нирадж ел сыр панир, сою, бобы и пил молочную сыворотку. Кроме того, он значительно сократил употребление сахара. Вместо упражнений в спортзале Гохель предложил Нираджу побольше ходить пешком и заниматься дома.

Сначала мужчине было тяжело проходить по 10 тысяч шагов в день, однако вскоре это стало обычной частью его распорядка дня. Дома Нирадж делал упражнения с гантелями. Кроме того, Гохель рассказал, что каждый день звонил Нираджу, чтобы поддержать его мотивацию и не дать сорваться.

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В итоге за 10 месяцев он похудел с 91,9 до 68,7 килограмма. Теперь мужчина снова ест любимые блюда, но при этом продолжает заниматься спортом и проходить по 10 тысяч шагов, чтобы поддерживать себя в форме.

Ранее сообщалось, что жительница Индии, которая весила 100 килограммов, сумела похудеть вдвое благодаря сбалансированному питанию и занятиям спортом. Секрет ее успеха заключался в полноценном здоровом питании без экстремальных диет и голодания.

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      Никита Савин
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