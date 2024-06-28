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13:48, 28 июня 2024Мир

Американские демократы побоялись проиграть на выборах после выступления Байдена на дебатах

Axios: демократы шокированы выступлением Байдена на дебатах с Трампом

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

В Демократической партии США шокированы выступлением своего кандидата, нынешнего американского президента Джо Байдена на предвыборных дебатах с бывшим лидером страны Дональдом Трампом. Об этом сообщает интернет-издание Axios.

«Невнятное выступление президента Байдена в дебатах против бывшего президента Трампа вызывает шок и тревогу у его союзников-демократов в Конгрессе», — пишет портал.

Как указал Axios парламентарий-демократ в Палате представителей США, однопартийцы Байдена посчитали его речь «просто ужасной».

«Если так пойдет и дальше, мы потеряем 20 мест в Палате представителей», — сказал он.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков в беседе с «Лентой.ру» заявил, что вероятность замены действующего президента Джо Байдена другим кандидатом после провала на дебатах крайне невысока, так как это ухудшит положение Демократической партии.

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      Глеб Бажуткин
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