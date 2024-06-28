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20:23, 28 июня 2024Забота о себе

Эндокринолог предупредила об опасности хронического воспаления из-за алкоголя

Эндокринолог Кушитерова: алкоголь — причина 60-70 процентов случаев панкреатита

Фото: Unsplash

Алкоголь является причиной большинства случаев хронического воспаления поджелудочной железы, рассказала врач-эндокринолог Амина Кушитерова. Об этой опасности она предупредила в беседе с «Газетой.Ru».

Она объяснила, что алкоголь заставляет поджелудочную железу вырабатывать больше пищеварительных ферментов и вызывает спазм. Именно этот спазм в итоге и приводит к воспалению, рассказала врач.

Кушитерова добавила, что алкоголь является причиной 60-70 процентов случаев хронического панкреатита. Другим фактором риска, который провоцирует это заболевание, она назвала курение. По словам врача, эта вредная привычка увеличивает риск развития хронического панкреатита и вероятность смерти от этого заболевания.

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      Александра Лисица
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