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16:30, 28 июня 2024Забота о себе

Известный 69-летний актер пожаловался на сокрушительный для него развод

Актер Кевин Костнер назвал сокрушительным развод с Кристиной Баумгартнер
Кевин Костнер и Кристин Баумгартнер

Кевин Костнер и Кристин Баумгартнер. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американский актер Кевин Костнер откровенно рассказал о разводе с Кристиной Баумгартнер. Интервью 69-летнего Костнера цитирует Daily Mail.

Костнер, расставшийся с Баумгартнер после 19 лет брака в 2023 году, назвал разрыв шоковым и болезненным. «Это сокрушительный момент. Это мощно, это больно. Но я иду вперед, у меня нет выбора», — пожаловался он.

По словам Костнера, пережить тяжелое расставание ему во много помогли дети. «Мои дети смотрят на меня, поэтому я не могу завять, как маргаритка. Я должен идти вперед, я должен продолжать быть тем, кто я есть, и внимательно следить за тем, кем они становятся», — сказал актер.

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От брака с Баумгартнер у Костнера трое детей — 17-летний Кейден, 15-летняя Хейс и 13-летняя Грейс. Он также является отцом 40-летней Энни, 36-летней Лили и 36-летнего Джо, которые родились в браке актера с Синди Сильвой. Помимо этого, у Костнера есть 26-летний сын Лиам от Бриджит Руни.

Ранее частный детектив Аарон Бонд заявил, что серьезные проблемы в отношениях можно заметить, наблюдая за тем, как супруги здороваются, разговаривают и взаимодействуют. Бонд убежден, что если муж и жена при встрече начинают жаловаться или упрекать друг друга, то они скоро расстанутся.

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      Александра Лисица
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