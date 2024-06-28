Известный 69-летний актер пожаловался на сокрушительный для него развод

Актер Кевин Костнер назвал сокрушительным развод с Кристиной Баумгартнер

Американский актер Кевин Костнер откровенно рассказал о разводе с Кристиной Баумгартнер. Интервью 69-летнего Костнера цитирует Daily Mail.

Костнер, расставшийся с Баумгартнер после 19 лет брака в 2023 году, назвал разрыв шоковым и болезненным. «Это сокрушительный момент. Это мощно, это больно. Но я иду вперед, у меня нет выбора», — пожаловался он.

По словам Костнера, пережить тяжелое расставание ему во много помогли дети. «Мои дети смотрят на меня, поэтому я не могу завять, как маргаритка. Я должен идти вперед, я должен продолжать быть тем, кто я есть, и внимательно следить за тем, кем они становятся», — сказал актер.

От брака с Баумгартнер у Костнера трое детей — 17-летний Кейден, 15-летняя Хейс и 13-летняя Грейс. Он также является отцом 40-летней Энни, 36-летней Лили и 36-летнего Джо, которые родились в браке актера с Синди Сильвой. Помимо этого, у Костнера есть 26-летний сын Лиам от Бриджит Руни.

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