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09:48, 28 июня 2024Мир

Кандидат в Конгресс США назвала Байдена худшим президентом в истории страны

Кандидат в Конгресс США Уинн: Байден — худший президент в истории страны
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Действующий американский лидер Джо Байден — худший президент в истории страны. Об этом заявила кандидат в Конгресс США от штата Аризона от Республиканской партии Кэтлин Уинн, сообщает РИА Новости.

«Думаю, очевидно, что президент Трамп победил. Он пришел подготовленным. Он дал понять Джо Байдену, что тот был худшим президентом», — сказала она, комментируя прошедшие дебаты Байдена и экс-президента Дональда Трампа.

По ее словам, это было одно из лучших выступлений Трампа. Уинн добавила, что будет удивлена, если демократическая партия оставит Байдена своим кандидатом.

Ранее опрос телеканала CNN показал, что 67 процентов зрителей, следивших за первыми президентскими дебатами, присудили победу бывшему американскому лидеру. 33 процента респондентов посчитали, что победу заслужил Байден.

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      Семен Александров
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