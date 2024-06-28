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17:49, 28 июня 2024Мир

Ле Пен раскритиковала однопартийца за слова о двойном гражданстве министров

Ле Пен возмутили слова члена «Нацобъединения» о двойном гражданстве министров

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Главу фракции «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен возмутили слова однопартийца, кандидата в депутаты Роже Шюдо о намерении запретить политикам с двойным гражданством занимать посты министров. Его слова Ле Пен раскритиковала в эфире радио Europe 1.

«Я немного удивлена, что господин Шюдо выразил свое личное мнение, которое противоречит проекту нашей партии», — заявила Ле Пен, комментируя высказывание члена «Нацобъединения».

Она подчеркнула, что связывать второе гражданство с отсутствием лояльности Франции несправедливо.

Ранее Шюдо заявил, что министерские должности во Франции должны занимать только «франко-французы». В качестве примера политика с двойным гражданством он привел бывшего министра образования Наджад Валло-Белкасем, которая, будучи также гражданкой Марокко, предлагала ввести изучение арабского языка в младших классах школы.

Ранее Ле Пен заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон после смены премьер-министра не сможет отправить французские войска на Украину.

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      Елизавета Мытарева
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