Ле Пен выступила за обучение французами ВСУ только за пределами Украины

Ле Пен: партия Национальное объединение поддерживает обучение ВСУ, но в ЕС

Партия «Национальное объединение» поддерживает инициативы по обучению военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), но лишь на территории Евросоюза (ЕС), а не на украинской земле. Об этом заявила глава правого французского политического объединения Марин Ле Пен в эфире радиостанции Europe 1.

«Я думаю, что [премьер-министр Франции] Жордан Барделла был предельно ясен на этот счет. Мы поддерживаем Украину и готовы оказать ей необходимую помощь, но есть два ограничения, и Зеленский о них знает, потому что мы всегда о них заявляли. Это поставки дальнобойных вооружений, которые могут поражать территорию России и сделать Францию соучастницей конфликта, и отправка войск на Украину», — заявила она.

Ранее Барделла поддержал отправку Украине оружия, которое не способно привести к эскалации конфликта. Глава «Нацобъединения» добавил, что его красной линией также является втягивание Франции в военный конфликт с Россией и соучастие в боевых действиях.