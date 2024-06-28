Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:57, 28 июня 2024Мир

Ле Пен выступила за обучение французами ВСУ только за пределами Украины

Ле Пен: партия Национальное объединение поддерживает обучение ВСУ, но в ЕС
Марин Ле Пен

Марин Ле Пен. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Партия «Национальное объединение» поддерживает инициативы по обучению военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), но лишь на территории Евросоюза (ЕС), а не на украинской земле. Об этом заявила глава правого французского политического объединения Марин Ле Пен в эфире радиостанции Europe 1.

«Я думаю, что [премьер-министр Франции] Жордан Барделла был предельно ясен на этот счет. Мы поддерживаем Украину и готовы оказать ей необходимую помощь, но есть два ограничения, и Зеленский о них знает, потому что мы всегда о них заявляли. Это поставки дальнобойных вооружений, которые могут поражать территорию России и сделать Францию соучастницей конфликта, и отправка войск на Украину», — заявила она.

Ранее Барделла поддержал отправку Украине оружия, которое не способно привести к эскалации конфликта. Глава «Нацобъединения» добавил, что его красной линией также является втягивание Франции в военный конфликт с Россией и соучастие в боевых действиях.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Сотак
      Обсудить
      Последние новости

      У россиян конфисковали десятки тысяч компьютеров, автомобилей и лодок. Кому передали это имущество?

      «Катастрофа для президента США». За дебатами Байдена и Трампа следил весь мир. Почему их итоги напугали планету?

      «Газпром» окончательно отказался от выплаты дивидендов

      Глава российского города досрочно ушел в отставку на фоне массового отравления жителей

      Ле Пен выступила за обучение французами ВСУ только за пределами Украины

      Белорусские пограничники сбили украинский БПЛА

      Спрогнозировано начало рецессии в США

      В Кремле пообещали ознакомиться с содержанием дебатов в США

      Наращивание выпуска российской «Линзы» объяснили

      Уехавший на СВО муж Блиновской попал под новое уголовное дело. В чем его подозревают?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше