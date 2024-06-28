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17:10, 28 июня 2024Силовые структуры

Морившую городом и избивавшую сына россиянку заключили под стражу

В Тюмени взяли под стражу женщину за избиения и оскорбления сына

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Центральный районный суд Тюмени заключил под стражу жительницу по делу об истязании малолетнего сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы области.

Женщина пробудет в СИЗО до 25 августа. По версии следствия, она длительное время принуждала ребенка жить в антисанитарных условиях без спального места. Мальчик был лишен пространства для сна, отдыха и средств гигиены. Также женщина морила его голодом, оскорбляла нецензурными словами и била.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области задержали похитителя двух подростков, он год прятался в лесу.

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      Илона Палей
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