Морившую городом и избивавшую сына россиянку заключили под стражу

В Тюмени взяли под стражу женщину за избиения и оскорбления сына

Центральный районный суд Тюмени заключил под стражу жительницу по делу об истязании малолетнего сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы области.

Женщина пробудет в СИЗО до 25 августа. По версии следствия, она длительное время принуждала ребенка жить в антисанитарных условиях без спального места. Мальчик был лишен пространства для сна, отдыха и средств гигиены. Также женщина морила его голодом, оскорбляла нецензурными словами и била.

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