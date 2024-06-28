Спустя год поймали похитителя двоих российских подростков

СК: прятавшийся в лесу похититель 2 подростков в Нижегородской области задержан

В Нижегородской области правоохранительные органы нашли и задержали похитителя двоих подростков, год прятавшегося в лесу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчину обнаружил полицейский патруль на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде.

По версии следствия, 12 июля 2023 года он рядом с рабочим поселком Малое Козино с ножом напал на двоих подростков. Угрожая им убийством, мужчина заставил несовершеннолетних сесть в его автомобиль, после чего увез пленников. По дороге машина увязла, после безуспешных попыток вытащить ее похититель связал подростков и скрылся. Они сумели высвободиться и обратились в полицию.

В отношении похитителя было возбуждено уголовное дело, его объявили в федеральный розыск. Выяснилось, что все это время он прятался в лесу. Ему предъявлено обвинение. Суд заключил его под стражу.

20 июня сообщалось, что в Видном суд приговорил трех мужчин к срокам от семи до девяти лет за похищение знакомого и вымогательство у него 1,5 миллиона рублей несуществующего долга.