На Украине диверсанты попытались башмаками опрокинуть поезд

«Страна.ua»: в Одесской области диверсанты попытались башмаками опрокинуть поезд

В Одесской области Украины неизвестные попытались устроить диверсию на железной дороге. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Инцидент произошел в ночь с 24 на 25 июня. Как рассказали правоохранители, диверсанты попытались «башмаками» опрокинуть поезд на станции Одесса-Застава.

«Неизвестные установили специальные башмаки для того, чтобы поезд сошел с рельсов. Машинист одного из поездов, который ехал в одесский порт, увидел эти башмаки, применил экстренное торможение и успел остановить поезд», — объяснил источник.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о диверсии в условиях военного положения. Правонарушителям грозят тюремные сроки вплоть до пожизненных.

14 июня стало известно о диверсии на железной дороге в Сумской области Украины. Тогда неизвестные подожгли релейный шкаф.

