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12:04, 28 июня 2024Бывший СССР

На Украине диверсанты попытались башмаками опрокинуть поезд

«Страна.ua»: в Одесской области диверсанты попытались башмаками опрокинуть поезд

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Одесской области Украины неизвестные попытались устроить диверсию на железной дороге. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Инцидент произошел в ночь с 24 на 25 июня. Как рассказали правоохранители, диверсанты попытались «башмаками» опрокинуть поезд на станции Одесса-Застава.

«Неизвестные установили специальные башмаки для того, чтобы поезд сошел с рельсов. Машинист одного из поездов, который ехал в одесский порт, увидел эти башмаки, применил экстренное торможение и успел остановить поезд», — объяснил источник.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о диверсии в условиях военного положения. Правонарушителям грозят тюремные сроки вплоть до пожизненных.

14 июня стало известно о диверсии на железной дороге в Сумской области Украины. Тогда неизвестные подожгли релейный шкаф.

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      Екатерина Грищенко
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